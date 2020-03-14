Çamlıca Cami'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması - Son Dakika
Son Dakika Yerel Çamlıca Cami'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması - Son Dakika

Çamlıca Cami'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

6 saat önce

Çamlıca Cami'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması Üsküdar Belediyesi, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında camilerde dezenfekte çalışmaları yaptı.

Çamlıca Cami'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında camilerde dezenfekte çalışmaları yaptı. Çamlıca Camii, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve diğer camiler ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Üsküdar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında ilçede bulunan camilerde dezenfekte çalışmaları yaptı. Büyük Çamlıca Camii, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve ilçedeki diğer birçok cami temizlik yapılarak virüs ve bakterilerden arındırıldı. Özel kıyafetli temizlik görevlileri camilerde özel solüsyon kullanarak dezenfekte çalışmaları yürüttü.

Çamlıca Cami'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

Marmara Üniversitesi, Üsküdar Belediyesi, Çamlıca, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 01:27:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çamlıca Cami'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]