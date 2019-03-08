Son Dakika Haberleri: Çamlıca Cami Regaib Kandil'inde Havadan Görüntülendi

Çamlıca Cami Regaib Kandil'inde Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Çamlıca Cami'nde Regaib Kandil'i havadan görüntülendi.

Çamlıca Cami Regaib Kandil'inde Havadan Görüntülendi, System.String[]
Çamlıca Cami'nde Regaib Kandil'i havadan görüntülendi. Çamlıca Cami havadan görüntülerle kendine hayran bıraktı.

Yapımı 6 yıl süren Çamlıca Camii'nde ilk ezan okunmasının ardından, Regaib Kandil'i programı gerçekleştirildi. Regaib Kandil'i dolayısı ile birçok vatandaş Çamlıca Cami'ne akın etti. Bu kapsamda İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından Regaib Kandil'inde Çamlıca Cami havadan görüntülendi. Havadan görüntülerle Çamlıca Cami kendine hayran bıraktırdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Kandil Dağı, Çamlıca, Güncel
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