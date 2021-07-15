ÇAMLICA CAMİİ AVLUSUNDA DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde, Çamlıca Camii avlusunda 350 öğrencinin 2 bin 71 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıldönümünde Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 350 öğrenci öğle namazının ardından Çamlıca Camii'nin avlusunda toplandı. Öğrenciler 2 bin 71 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı açtı. Öğrenciler bayrağı bir süre dalgalandırdı. Camiye gelenler bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Çamlıca Camii Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "15 Temmuz hain darbe kalkışmasının beşinci senesini yaşıyoruz. Rabbim ülkemize bir daha böyle günler yaşatmasın. Biz bugün unutulmasın, yarınki neslimize çoluk çocuğumuza bugünü hatırlatmak anlamında 350 imam hatip talebesiyle beraber 2 bin 71 metrekare bayrağımızı açarak bir yad etme merasimi yaptık." dedi.