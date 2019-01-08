Son Dakika Haberleri: Çamlıca Camii Beyaza Büründü

Çamlıca Camii Beyaza Büründü

1 saat önce

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışında yapımına devam edilen Çamlıca Camii beyaza büründü.

Çamlıca Camii Beyaza Büründü, System.String[]
İSTANBUL'da etkili olan kar yağışında yapımına devam edilen Çamlıca Camii beyaza büründü. Cami ve çevresinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Halen inşaatı devam edilen caminin bu yılın ilk çeyreğinde açılması planlanıyor.

Avluları ve kubbelerinin üzerleri karla dolan camiide çalışmalar ise hız kesmeden devam ediyor. Kapalı bölümlerde yapılan çalışmalarda ses ve ışık ve ısıtma sistemleri son kez gözden geçiriliyor. Çamlıca Camii ve çevresindeki beyaz örtü ile kartpostallık görüntüler oluştu. Görüş alanını kısıtlayan tipinin zaman zaman durmasıyla, İstanbul Boğazı ile Çamlıca Camii ve çatıları beyaza bürünmüş evlerin görüntüleri birlikte doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

İstanbul, Çamlıca, Güncel
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