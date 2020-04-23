Çamlıca Camii'de korona virüsü nedeniyle ilk teravih namazı kılınmadı - Son Dakika

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Çamlıca Camii'de korona virüsü nedeniyle ilk teravih namazı kılınmadı
6 saat önce
Çamlıca Camii'de korona virüsü nedeniyle ilk teravih namazı kılınmadı Teravih namazı kılınmayan Çamlıca Camii havadan görüntülendi -Çamlıca Camii'nde "Hoşgeldin ya şehri Ramazan " mahlası Korona virüsü nedeniyle kapalı olan Çamlıca camii ilk teravih namazı kılınmadı.
Çamlıca Camii'de korona virüsü nedeniyle ilk teravih namazı kılınmadı
Teravih namazı kılınmayan Çamlıca Camii havadan görüntülendi
-Çamlıca Camii'nde "Hoşgeldin ya şehri Ramazan " mahlası
İSTANBUL - Korona virüsü nedeniyle kapalı olan Çamlıca camii ilk teravih namazı kılınmadı. Teravih namazı kılınmayan Çamlıca camii havadan görüntülendi.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında Çamlıca Camii'de de Teravih namazı kılınmadı. Teravih namazı kılınmayan Çamlıca Camii'nin mahyasına "Hoşgeldin ya Şehri Ramazan","Oruç Arınmaktır" yazıldı. Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı anısına caminin mahyası Türk Bayrağı ile süslendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:30 Kaynak: İHA
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