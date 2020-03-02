Çamlıca camii fetih suresi okunurken havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çamlıca camii fetih suresi okunurken havadan görüntülendi - Son Dakika

Çamlıca camii fetih suresi okunurken havadan görüntülendi

6 saat önce

* Türkiye'nin İdlib Bölgesinde başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"nda Türk askerinin başarıya ulaşması ve şehitler için sabah namazı öncesinde tüm camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.

* Türkiye'nin İdlib Bölgesinde başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"nda Türk askerinin başarıya ulaşması ve şehitler için sabah namazı öncesinde tüm camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR- Murat KORKMAZ-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,(DHA)

Türkiye'nin 34 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında İdlib Bölgesinde Suriye rejimine yönelik başlattığı, "Bahar Kalkanı Harekatı" nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke genelindeki tüm camilerde sabah namazı öncesi Türk ordusunun başarıya ulaşması için Fetih Süresi okuttu.

TÜRK ORDUSU İÇİN DUA ETTİLER

Sabah namazı öncesinde okunan Fetih Suresini Eyüpsultan Camii'ni dolduran yüzlerce vatandaş dinledi. Fetih Suresinin okunması sonrasında Sabah namazı kılınırken namaz sonrasında ise şehitler ve Türk askerinin başarıyla ulaşması amacıyla dua edildi. Yapılan duaya camiye gelen vatandaşlar da eşlik etti.

Çamlıca camii fetih suresi okunurken havadan görüntülendi

Fetih Suresi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:02 Kaynak: DHA
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