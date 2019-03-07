Çamlıca Camii İbadete Açıldı
1 saat önce
Ak Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.
Ak Parti İBB
Başkan Adayı Binali Yıldırım
sabah namazını kılmak için Çamlıca
Camii'ne geldi.
Haber-kamera Ali Kerem BENGİ-İdris TİFTİKÇİ-Ozan URAL İSTANBUL DHA
İbadete açılacak olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. AK Parti
İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım da sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:15 Kaynak: DHA
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