Son Dakika Haberleri: Çamlıca Camii İbadete Açıldı (Havadan Ek Görüntü)

Çamlıca Camii İbadete Açıldı (Havadan Ek Görüntü)

1 saat önce

AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.

Çamlıca Camii İbadete Açıldı (Havadan Ek Görüntü), System.String[]
AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi. 

Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ-İdris TİFTİKÇİ-Ali AKSOYER-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

İbadete açılacak olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım da sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:58 Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Çamlıca, Güncel
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