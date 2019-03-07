Son Dakika Haberleri: Çamlıca Camii İbadete Açıldı (Havadan Görüntülerle)

Çamlıca Camii İbadete Açıldı (Havadan Görüntülerle)

1 saat önce

AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.

Çamlıca Camii İbadete Açıldı (Havadan Görüntülerle), System.String[]
AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi. 

Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ-İdris TİFTİKÇİ-Ali AKSOYER-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

İbadete açılacak olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım da sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi. 

Görüntü dökümü:

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HAVADAN CAMİNİN GÖRÜNTÜLERİ

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AKTÜEL

-Ezan okunması

-Uzaktan cami görüntüsü

-Abdest alanlar

-Camiye girenler 

-Vatandaşlarla röp.

-Binali Yıldırım'ın gelişi ve namaza durması

-Namazdan görüntü

-Dua edenler

-Camiden detaylar 

07.03.2019 - 07.13 Haber Kodu : 190307009

07.03.2019 - 07.45 Haber Kodu : 190307010

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:03 Kaynak: DHA

AK Parti, Binali Yıldırım, Çamlıca, Güncel
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