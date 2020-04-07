Çamlıca Camii'nde

İstanbul ve Türkiye'nin en önemli ibadet noktalarından, Çamlıca Camii'ne, korona virüs salgını önlemleri kapsamında vatandaşı uyarmak amacıyla Beraat kandili gecesinde "Evde Kal Türkiyem" mahyası asıldı. Tedbirler nedeniyle kapalı olan Çamlıca Cami'nde okunan ezan sonrası dua edildi.



İstanbulluların cuma namazı ve kandil gecelerinde namaz kılmak için sıkça tercih ettiği Çamlıca Camii, Beraat Kandili'nde de korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korona virüs salgınına karşı önlem almak amacıyla geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Korona virüsün yayılma riskine karşı aldığımız yeni tedbirler çerçevesinde; cuma günü ve kandil gecesi cami ve mescitler kapalı tutulacak, cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadelerine yer vermişti.



Vatandaşların kalabalık ortamda bulunup risk oluşturmaması sebebiyle alınan kararın ardından Beraat Kandili gecesinde namaz kılınmadı. Çamlıca Camini'in mahyasına " Evde Kal Türkiyem" yazıldı. Cami minaresinden ise dualar yükseldi. - İSTANBUL