Çamlıca Camii'nde "Evde Kal Türkiyem" mahyası

Beraat Kandilinde Çamlıca Camii'nin minaresinden dualar yükseldi

İSTANBUL - İstanbul ve Türkiye'nin en önemli ibadet noktalarından, Çamlıca Camii'ne, korona virüs salgını önlemleri kapsamında vatandaşı uyarmak amacıyla Beraat kandili gecesinde "Evde Kal Türkiyem"mahyası asıldı. Kandil gecesi tedbirler nedeniyle kapalı olan Çamlıca Cami'nde okunan ezan sonrası dua edildi.

İstanbulluların Cuma namazı ve Kandil gecelerinde namaz kılmak için sıkça tercih ettiği Çamlıca Camii, Beraat Kandilinde de koronavirüs tedbirleri nedediyle boş kaldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korona virüs salgınına karşı önlem almak amacıyla geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Korona virüsün yayılma riskine karşı aldığımız yeni tedbirler çerçevesinde; Cuma günü ve kandil gecesi cami ve mescitler kapalı tutulacak, Cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadelerine yer vermişti. Vatandaşların kalabalık ortamda bulunup risk oluşturmaması sebebiyle alınan kararın ardından Beraat Kandili gecesinde namaz kılınmadı. Çamlıca Caminin mahyasına " Evde kal Türkiyem" yazıldı. Cami minaresinden ise dualar yükseldi.