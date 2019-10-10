Çamlıca camii'nde fetih suresi okundu
29 dakika önce
DİYANET İşleri Başkanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:38 Kaynak: DHA
DİYANET İşleri Başkanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı
'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup dua edildi. Çamlıca
Camii'nde Fetih Suresi'nin okunması havadan görüntülendi.
- İstanbul
Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı var AB'nin, Türkiye'yi Barış Pınarı konusunda uyarmak için hazırladığı bildiri Macaristan tarafından veto edildi ABD'li senatörlerden skandal yaptırım listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi de var Suriye'de YPG'li teröristlerin sivil kıyafet oyunu kameraya yansıdı