Son Dakika Haberleri: Çamlıca camii'nde fetih suresi okundu
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Çamlıca camii'nde fetih suresi okundu

29 dakika önce

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup dua edildi.

Çamlıca camii'nde fetih suresi okundu, System.String[]
DİYANET İşleri Başkanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup dua edildi. Çamlıca Camii'nde Fetih Suresi'nin okunması havadan görüntülendi.


- İstanbul
Barış Pınarı Harekatı, Çamlıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:38 Kaynak: DHA
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