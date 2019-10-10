Çamlıca camii'nde fetih suresi okundu (havadan görüntülerle)
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Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:33 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup dua edildi. Çamlıca Camii'nde Fetih Suresi'nin okunması havadan görüntülendi.
Görüntü Dökmü:
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-Çamlıca Camii havadan görüntüler
-Cami girişinden görüntüler
-Cami içinden görüntüler
-Genel ve detaylar
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