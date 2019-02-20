Çamlıca Camii'nde Halılar Yerleştirildi

Tamamlandığında İslam mimarisinin en büyük eserlerinden biri olacak olan Çamlıca Camii'nde halılar yerleştirildi.

Tamamlandığında İslam mimarisinin en büyük eserlerinden biri olacak olan Çamlıca Camii'nde halılar yerleştirildi. Çalışanların içerisinde namaz kılmaya başladığı cami, vatandaşların hizmetine açılmak için gün sayıyor. Çamlıca Camii'nin içeriden ve dışarıdan son durumu, İHA tarafından havadan görüntülendi.



Çamlıca Camii ibadete açılmak için artık gün sayıyor. Halıların döşenmesiyle çalışanların ibadet edebildiği cami, çok kısa bir süre içinde vatandaşların da kullanımına açılacak. Caminin içeriden ve dışarıdan son görünümü ise İHA tarafından havadan görüntülendi. Camide yapılan çalışmaların son durumunu İHA'ya anlatan İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Camimizi şükürler olsun artık tamamladık deme durumuna geldik. Şu an sizlerle halının üstünde röportaj yapıyoruz. Halı sermek demek, caminin işinin bitmiş olması demek. Halıyı serdikten sonra biraz daha farklı bir çalışmanın içinde olduk. Bu sistemin çalışabilmesi için gerekli olan ekipmanlardan elektrik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin hepsinden önemlisi, akustik yani sesle ilgili sistemlerimizi birkaç aydır test ediyoruz. Değişik insan sesleri ve değişik tonlardaki seslere göre sistemi test ediyoruz ve hala bu testler devam ediyor. Genel anlamda camimizi tamamladığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu anda camimizin de içinde bulunduğu külliyenin diğer elemanları olan sanat galerisi, konferans salonu, kütüphane, sanat atölyeleri, otoparklar ve çevre peyzaj çalışmalarını da eş zamanlı olarak tamamlamaya gayret ediyoruz. Artık aylar demiyoruz, günlerle ifade edilen bir gelecekte camimizde ibadet eder duruma geleceğiz ve bu durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kendilerinin tensip buyuracağı bir tarihte de resmi açılışımızı yapacağız. Şu anda çalışanlarımız ibadet edebiliyor. Dışarıdan gelecek insanlarımıza açmadık ama günlerle ifade edilebilen bir süre içinde açmış olacağız" dedi. Havadan çekilen görüntülerde caminin dışının bittiği görülüyor.Caminin içinde drone ile çekilen görüntülerde ise halıların serildiği görülüyor. - İSTANBUL

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