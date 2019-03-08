Çamlıca Camii'nde İlk Cuma Namazı

Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - ÇAMLICA Camii'nde ilk cuma namazı kılındı.

Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - ÇAMLICA Camii'nde ilk cuma namazı kılındı.



Çamlıca Camii dün ibadete açılmıştı. Camide bugün ilk kez cuma namazı kılındı. Cuma namazı kılmak için camiye çok sayıda kişi akın etti. İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camiye sığmayanlar avluda namaz kıldı.



Çamlıca Camii'nde halı serili alanında 25 bin olmak üzere toplam 63 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor.





Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi

Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevk Edildi

Trans Birey CHP'nin İlçe Yönetimine Girdi

İmamoğlu'ndan Kadınlara Özel Seçim Vaadi: 8 Mart Tatil Günü Olacak, Çalışmayacaklar