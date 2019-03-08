Son Dakika Haberleri: Çamlıca Camii'nde İlk Cuma Namazı  -2

Çamlıca Camii'nde İlk Cuma Namazı  -2

39 dakika önce

Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - ÇAMLICA Camii'nde ilk cuma namazı kılındı.

Çamlıca Camii'nde İlk Cuma Namazı  -2, System.String[]
Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA  - ÇAMLICA Camii'nde ilk cuma namazı kılındı. 

Çamlıca Camii dün ibadete açılmıştı. Camide bugün ilk kez cuma namazı kılındı. Cuma namazı kılmak için camiye çok sayıda kişi akın etti. İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camiye sığmayanlar avluda namaz kıldı.

Çamlıca Camii'nde halı serili alanında 25 bin olmak üzere toplam 63 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:57 Kaynak: DHA

İstanbul, Çamlıca, Güncel
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