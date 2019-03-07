Son Dakika Haberleri: Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu

Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu

1 saat önce

Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu, cami ibadete açıldı.

Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu, System.String[]
Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu, cami ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:46 Kaynak: İHA

Sabah, Çamlıca, Güncel
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