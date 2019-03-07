Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu
1 saat önce
Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu, cami ibadete açıldı.
Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca
Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu, cami ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:46 Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Tarihinin En Büyüğü Olan Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu
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