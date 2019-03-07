Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu
56 dakika önce
Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL / İSTANBUL DHAİbadete açılacak olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu.
Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
İbadete açılacak olan Çamlıca
Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi.
Görüntü dökümü:
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-Ezan okunması
-Uzaktan cami görüntüsü
-Abdest alanlar
-Camiye girenler
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:59 Kaynak: DHA
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