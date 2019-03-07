Son Dakika Haberleri: Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu

Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu

56 dakika önce

Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL / İSTANBUL DHAİbadete açılacak olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu.

Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu, System.String[]
Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

İbadete açılacak olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi.

Görüntü dökümü:

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-Ezan okunması

-Uzaktan cami görüntüsü

-Abdest alanlar

-Camiye girenler 

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:59 Kaynak: DHA

Sabah, Çamlıca, Güncel
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