Son Dakika Haberleri: Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu

Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu

22 dakika önce

Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu, cami ibadete açıldı.

Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu, System.String[]
Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu, cami ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. Yapımı 6 yıl süren Çamlıca Camii'nde ilk ezan, Regaib Kandili dolayısıyla bu sabah okundu. Vatandaşlar Çamlıca Camii'ndeki ilk ezanla birlikte sabah namazına akın etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da sabah namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. İslam mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak inşa edilen cami, ilk ezanın okunduğu anlarda İHA tarafından havadan görüntülendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:06 Kaynak: İHA

Sabah, Çamlıca, Güncel
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