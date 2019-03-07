Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu-Ek Görüntüler-2
8 dakika önce
AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.
AK Parti İBB
Başkan Adayı Binali Yıldırım
sabah namazını kılmak için Çamlıca
Camii'ne geldi.
Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ-İdris TİFTİKÇİ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
İbadete açılacak olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım da sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.
Görüntü dökümü:
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-Ezan okunması
-Uzaktan cami görüntüsü
-Abdest alanlar
-Camiye girenler
-Vatandaşlarla röp.
-Binali Yıldırım'ın gelişi ve namaza durması
-Namazdan görüntü
-Dua edenler
-Camiden detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:46 Kaynak: DHA
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