Son Dakika Haberleri: Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu-Ek Görüntüler-2

Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu-Ek Görüntüler-2

8 dakika önce

AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.

Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu-Ek Görüntüler-2, System.String[]
AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi. 

Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ-İdris TİFTİKÇİ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

İbadete açılacak olan Çamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım da sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi. 

Görüntü dökümü:

-------------

-Ezan okunması

-Uzaktan cami görüntüsü

-Abdest alanlar

-Camiye girenler 

-Vatandaşlarla röp.

-Binali Yıldırım'ın gelişi ve namaza durması

-Namazdan görüntü

-Dua edenler

-Camiden detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:46 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, Çamlıca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullu'ya Özel 'Ulaşım Asistanı' Geliyor Cumhuriyet Tarihinin En Büyüğü Olan Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış FETÖ ile Adnan Oktar Arasındaki Bağlantıyı Sağlayan İsim Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 07:54:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu-Ek Görüntüler-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]