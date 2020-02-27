Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili coşkusu - Son Dakika

Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili coşkusu
6 saat önce
Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'ne Regaip Kandili vesilesi ile vatandaşlar akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'ne Regaip Kandili vesilesi ile vatandaşlar akın etti.
Regaip Kandili'nde Büyük Çamlıca Camii'ni dolduran vatandaşlar kılınan akşam namazının ardından dua etti. Namaz sonrasında cami önünde hayırseverler tarafından yemek dağıtıldı. Caminin mahyasına "Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun" yazıldı. Yemek dağıtan görevli Orhan Olgun, "Çamlıca Camii'nde hayır sahipleriyle vatandaşımızı buluşturuyoruz. Hizmet etmeye çalışıyoruz Allah rızası için. Dualar ediyoruz" dedi.
(İHA)
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