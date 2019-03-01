Son Dakika Haberleri: Çamlıca Camii'ndeki Işık Testleri Görsel Şölen Oluşturdu

Çamlıca Camii'ndeki Işık Testleri Görsel Şölen Oluşturdu

13 dakika önce

7 Mart'ta Regaib Kandili'nde ibadete açılacak Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı.

Çamlıca Camii'ndeki Işık Testleri Görsel Şölen Oluşturdu, System.String[]
7 Mart'ta Regaib Kandili'nde ibadete açılacak Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı. Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkte ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çamlıca Camii'ndeki ışıklar görsel şölen oluşturdu.

Çamlıca Camii Regaib kandiline denk gelen 7 Mart'ta ibadete açılacak. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk'ün DHA'ya açıkladığı açılış tarihi öncesi Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı. Farklı renklerde aydınlatılan Camii ile Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görsel şölen oluşturdu. Boğazın bir çok noktasından görülen renk cümbüşü İstanbulluların ilgisini çekti.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:12 Kaynak: DHA

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