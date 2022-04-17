Son Dakika | ÇAMLICA CAMİİ OTOPARKINDA OTOMOBİL YANGINI - Son Dakika
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Son Dakika | ÇAMLICA CAMİİ OTOPARKINDA OTOMOBİL YANGINI

17.04.2022 17:43

Son dakika haberleri... ÇAMLICA Camii otoparkında bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

ÇAMLICA Camii otoparkında bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii'nin otoparkındaki otomobilin motor kısmında çıktı. Otoparkta ilerlerken motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, 34 VT 0286 plakalı otomobilini durdurup, müdahale etti. Ardından alevler yükseldi bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika | ÇAMLICA CAMİİ OTOPARKINDA OTOMOBİL YANGINI
Son Dakika | ÇAMLICA CAMİİ OTOPARKINDA OTOMOBİL YANGINI
Son Dakika | ÇAMLICA CAMİİ OTOPARKINDA OTOMOBİL YANGINI

YORUMLAR
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Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeki otomobil yandı Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeki otomobil yandı Büyük Çamlıca Camii otoparkında yanan otomobil paniğe neden oldu Büyük Çamlıca Camii otoparkında yanan otomobil paniğe neden oldu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ÇAMLICA CAMİİ OTOPARKINDA OTOMOBİL YANGINI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | ÇAMLICA CAMİİ OTOPARKINDA OTOMOBİL YANGINI - Son Dakika
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