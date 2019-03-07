Son Dakika Haberleri: Çamlıca Camisi'nde Gün Batımı

Çamlıca Camisi'nde Gün Batımı

35 dakika önce

Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camisi bu sabah okunan ilk ezanla ibadete açıldı.

Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camisi bu sabah okunan ilk ezanla ibadete açıldı. Vatandaşlar, Regaip Kandili ve caminin ibadete yeni açılmış olması sebebiyle camiyi ziyaret etti. Çamlıca Camisi gün batımı sırasında havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:11 Kaynak: AA

Regaib Kandili, Sabah, Çamlıca, Güncel
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