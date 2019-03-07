Çamlıca Camisi'nde Gün Batımı
35 dakika önce
Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camisi bu sabah okunan ilk ezanla ibadete açıldı.
Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca
Camisi bu sabah okunan ilk ezanla ibadete açıldı. Vatandaşlar, Regaip Kandili
ve caminin ibadete yeni açılmış olması sebebiyle camiyi ziyaret etti. Çamlıca Camisi gün batımı sırasında havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:11 Kaynak: AA
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