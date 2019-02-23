Son Dakika Haberleri: Çamlıca Camisi'nde İlk Ezan Regaip Kandili'nde Okunacak

Çamlıca Camisi'nde İlk Ezan Regaip Kandili'nde Okunacak

38 dakika önce

İnşa çalışmaları 6 yıl süren Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi'nde ilk ezan, 7 Mart'ta Regaip Kandili'nde okunacak.

Çamlıca Camisi'nde İlk Ezan Regaip Kandili'nde Okunacak, System.String[]
İnşa çalışmaları 6 yıl süren Osmanlı- Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi'nde ilk ezan, 7 Mart'ta Regaip Kandili'nde okunacak.

Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı, inşasında birçok yeniliğin ve farklılığın hayata geçirildiği Çamlıca Camisi'nin açılışına sayılı günler kaldı.

İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Mart Perşembe sabah namazından itibaren camide ezan ve selaların okunmaya başlanacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:33 Kaynak: AA

Regaib Kandili, Çamlıca, Güncel
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