Son Dakika Haberleri: Çamlıca Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi
Son Dakika Güncel Çamlıca Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi

Çamlıca Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi

6 saat önce

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Büyük Çamlıca Camisi'ni doldurdu.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Büyük Çamlıca Camisi'ni doldurdu.

Çamlıca Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi

Mevlit Kandili, Hz.Muhammed, Çamlıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:53 Kaynak: AA
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