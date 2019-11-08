Çamlıca Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Büyük Çamlıca Camisi'ni doldurdu.

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Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim