Çamlıca Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla yemek ikramı - Son Dakika

Çamlıca Şifahanesi Derneğince Regaip Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nde 20 bin kişiye yemek verildi.

Çamlıca Şifahanesi Derneği Sözcüsü Melih Tuğtağ, yemek dağıtımına ilişkin AA muhabirine, Çamlıca Şifahanesi olarak son bir senedir Büyük Çamlıca Camisi, otobüs durakları ve vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde yemek dağıttıklarını anlattı.

Tuğtağ, şunları kaydetti:

"Bu sofraları kurarken, ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırma amacı taşımıyoruz. Bu işin sadece bir kısmı bizim için daha büyük bir kısmı var. Buraya her soframızı kurduğumuzda burada en az 100-150 kişilik sıralar olur. Evli-evsiz, zengin-fakir sıraya girer ve bu bizi bir yapar. Biz ne yapıyorsak güçlü Türkiye aşkıyla yapıyoruz. Bu niyetimize de ancak kardeş olursak, bir olursak ulaşabileceğimizi düşünüyoruz."

Melih Tuğtağ, Regaip Kandili dolayısıyla 4 istasyonla 20 bin kişiye yemek dağıttıklarını sözlerine ekledi.