Çamlıca Camisi'nde şehitler için dua edildi - Son Dakika
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Çamlıca Camisi'nde şehitler için dua edildi

6 saat önce

Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınan cuma namazı öncesinde, İdlib'de şehit olan 33 Mehmetçik için dua merasimi düzenlendi.

Çamlıca Camisi'nde şehitler için dua edildi, System.String[]

Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınan cuma namazı öncesinde, İdlib'de şehit olan 33 Mehmetçik için dua merasimi düzenlendi. "Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz" konulu cuma hutbesinde şehitler anıldı.


İdlib'de dün rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda 33 Mehmetçik şehit oldu. Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde bugün kılınan cuma namazı öncesinde şehitler için dua merasimi düzenlendi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, İdlib'de 33 askerin şehit olmasının ardından cuma hutbesini şehitlere ayırdı. Cuma namazında "Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz" konulu hutbe okunarak şehitler anıldı. - İSTANBUL

Çamlıca, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:14 Kaynak: İHA
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