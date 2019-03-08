Son Dakika Haberleri: Çamlıca Camisi'ndeki İlk Cuma Namazı Havadan Görüntülendi

Çamlıca Camisi'ndeki İlk Cuma Namazı Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Çamlıca Camisi'nde bugün ilk cuma namazı kılındı.

Çamlıca Camisi'ndeki İlk Cuma Namazı Havadan Görüntülendi, System.String[]
Çamlıca Camisi'nde bugün ilk cuma namazı kılındı. Vatandaşların namazlarını kılmak için gittiği Çamlıca Camisi adeta doldu taştı. Çamlıca Camisi ilk cuma namazında havadan görüntülendi.

Çamlıca Camisi'nde bugün ilk kez cuma namazı kılındı. Açılışı Regaip Kandili akşamında gerçekleştirilen cami, kılınan ilk cuma namazında da adeta doldu taştı. Namazlarını, yeni açılan camide kılmak isteyen vatandaşlar, Çamlıca Camisi'ne akın etti. Çamlıca Camisi ilk cuma namazında havadan drone ile görüntülendi.

Çamlıca Camisi'ne gelen vatandaşlar, caminin çevresinde gezip bol bol fotoğraf çektiler. Çamlıca Camisi'nde cuma namazı kılmak için şehir dışından gelenler de oldu. Ankara'dan gelen bir vatandaş, "Biz Ankara'dan geldik İstanbul'a sırf bu camiyi görmek için. Bu büyük bir eser kıymetini bilen bilir. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Çamlıca Camisi'ne namaz kılmak için gelen vatandaşlar caminin çok iyi bir eser olduğunu ve caminin büyük bir hizmet olduğunu söyleyerek hayırlı uğurlu olmasını diledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:20 Kaynak: İHA

Regaib Kandili, Çamlıca, Güncel
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