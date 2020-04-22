ÇAMLICA CAMİSİ'NİN RAMAZAN MAHYASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

ÇAMLICA CAMİSİ'NİN RAMAZAN MAHYASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ramazan ayının yaklaşması ve koranavirüs salgın hastalığı nedeniyle Çamlıca Cami'nin minareleri arasında, 'Evde kal Türkiyem, Namaz dinin diğeridir" mahyaları yazıldı.

Ramazan ayının yaklaşması ve koranavirüs salgın hastalığı nedeniyle Çamlıca Cami'nin minareleri arasında, 'Evde kal Türkiyem, Namaz dinin diğeridir" mahyaları yazıldı. Üsküdar'da bulunan Çamlıca Cami'nin minareleri arasına Ramazan ayı nedeniyle 'Ya şafi, dua ibadetin özüdür. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır" mahyaları yazıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle mahyalardan vatandaşlara "Evde kal Türkiyem" uyarısı yapılırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle de mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı. Oluşan görsel şölen drone tarafından havadan görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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