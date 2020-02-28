Çamlıca Camisinde İdlib şehitleri için dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çamlıca Camisinde İdlib şehitleri için dua edildi - Son Dakika

Çamlıca Camisinde İdlib şehitleri için dua edildi

6 saat önce

Çamlıca Camisinde düzenlenen programdan görüntüler İSTANBUL - Çamlıca Camisinde İdlib şehitleri için Kar'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua okundu.

Çamlıca Camisinde düzenlenen programdan görüntüler İSTANBUL - Çamlıca Camisinde İdlib şehitleri için Kar'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua okundu.

Çamlıca Camisinde İdlib şehitleri için dua edildi

Çamlıca, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:31 Kaynak: AA
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