Büyük Çamlıca Camisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalarla aydınlatıldı - Son Dakika

Büyük Çamlıca Camisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalarla aydınlatıldı
29.10.2020 20:21
Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla Türk bayrağı ile Cumhuriyet temalı yazılar yansıtıldı.
Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla Türk bayrağı ile Cumhuriyet temalı yazılar yansıtıldı.
Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da coşkuyla kutlanıyor.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türk bayrağı ile "Cumhuriyet Millet İradesidir" ve "Cumhuriyet Milli Birlik ve Beraberliktir" yazıları yansıtıldı.
Camide yapılan mahya çalışmaları güzel görüntüler oluşturdu.
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