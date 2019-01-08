Çamlıca'da Vatandaşların Kar Keyfi
23 dakika önce
İstanbul Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı birçok kesimi kısa sürede beyaza bürüdü.
İstanbul
Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı birçok kesimi kısa sürede beyaza bürüdü. Çamlıca
tepesine gelen bazı vatandaşlar fotoğraf çektirirken bazı vatandaşlar ise kızak kaydı.
İstanbul Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı birçok kesimi kısa sürede beyaza bürüdü Çamlıca tepesindeki vatandaşlar çocukları ile karın keyfini çıkardı. Çocuklar kar topu oynarken bazı vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar ise buz tutan yokuşlarda, altlarına koydukları tepsi ile kaydı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:52 Kaynak: İHA
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