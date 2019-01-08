Son Dakika Haberleri: Çamlıca'da Vatandaşların Kar Keyfi

Çamlıca'da Vatandaşların Kar Keyfi

19 dakika önce

Çamlıca'da vatandaşların kar keyfiİSTANBUL - İstanbul Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı birçok kesimi kısa sürede beyaza bürüdü.

Çamlıca'da vatandaşların kar keyfi

İSTANBUL - İstanbul Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı birçok kesimi kısa sürede beyaza bürüdü. Çamlıca tepesine gelen bazı vatandaşlar fotoğraf çektirirken bazı vatandaşlar ise kızak kaydı.
İstanbul Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı birçok kesimi kısa sürede beyaza bürüdü Çamlıca tepesindeki vatandaşlar çocukları ile karın keyfini çıkardı. Çocuklar kar topu oynarken bazı vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar ise buz tutan yokuşlarda, altlarına koydukları tepsi ile kaydı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

İstanbul, Çamlıca, Genel
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