Çamlıca'daki TRT verici kulesinin sökümünde sona yaklaşıldı - Son Dakika

Çamlıca'daki TRT verici kulesinin sökümünde sona yaklaşıldı
25.11.2020 12:32
1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde de söküm çalışmalarında sona yaklaşıldı, kuledeki söküm çalışmaları havadan görüntülendi.
1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde de söküm çalışmalarında sona yaklaşıldı, kuledeki söküm çalışmaları havadan görüntülendi.
Küçükçamlıca'da elektronik olarak hizmet vermeye başlayan Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesiyle birlikte Çamlıca tepesinde görüntü kirliliğine neden olan 28 anten direğinden 27'sinin sökümü tamamlandı. Çamlıca'da 40 yıldır hizmet veren TRT verici kulesindeki söküm çalışmasında da özel olarak getirilen dev vinçler kullanılarak sona gelindi. Kuledeki söküm çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
(Aykut Zor/İHA)
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