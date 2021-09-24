Çamlıca Espor kendilerini temsil edecek yeni NBA takımını duyurdu - Son Dakika
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Çamlıca Espor kendilerini temsil edecek yeni NBA takımını duyurdu

24.09.2021 13:34
Çamlıca Espor kendilerini temsil edecek yeni NBA takımını duyurdu

Çamlıca Espor yeni NBA2K22 kadrosunu açıkladı.

Çamlıca Espor, Twitter'dan yaptıkları açıklama ile yeni sezonda takımlarını temsil edecek olan NBA2K22 kadrosunu paylaştı.

https://twitter.com/camlicaespor/status/1441131392570560513

Organizasyon "Aramıza hoş geldiniz çocuklar" diyerek takımda yer alan oyuncuları açıkladı. Kadroda yer alan isimler:

C JAYNIIL

PG Demirhan Demir

SG Foreva Peep

SF Trip_T1

PF Kaan Ceceloğlu

Organizasyona ve kadrodaki oyunculara başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros
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Çamlıca Espor, Twitter, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Çamlıca Espor kendilerini temsil edecek yeni NBA takımını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çamlıca Espor kendilerini temsil edecek yeni NBA takımını duyurdu - Son Dakika
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