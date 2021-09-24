Çamlıca Espor, Twitter'dan yaptıkları açıklama ile yeni sezonda takımlarını temsil edecek olan NBA2K22 kadrosunu paylaştı.
https://twitter.com/camlicaespor/status/1441131392570560513
Organizasyon "Aramıza hoş geldiniz çocuklar" diyerek takımda yer alan oyuncuları açıkladı. Kadroda yer alan isimler:
C JAYNIIL
PG Demirhan Demir
SG Foreva Peep
SF Trip_T1
PF Kaan Ceceloğlu
Organizasyona ve kadrodaki oyunculara başarılar diliyoruz.
Son Dakika › Gamegar › Çamlıca Espor kendilerini temsil edecek yeni NBA takımını duyurdu - Son Dakika