Çamlıca Espor Zula Süper Lig 7. Sezon kadrosunu açıkladı - Son Dakika
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Çamlıca Espor Zula Süper Lig 7. Sezon kadrosunu açıkladı

17.03.2021 11:26

Çamlıca Espor, Zula Süper Lig kadrosunu duyurdu.

Çamlıca Espor, resmi Instagram adresinden Zula Süper Lig'in 7. sezonunda mücadele edecek kadrosunu duyurdu.

ÇAMLICA ESPOR ZULA KADROSU

  • Kerim "NATOHAN" Karataş
  • Emrullah "V1NIX" Karataş
  • İbrahim "Stolz" Ezer
  • Enes "Crafty" Güner
  • Ahmet İsa "Archeva" Yalçınkaya
  • Emircan "Santa" Yaşar
  • Mahsun "FileTh" Çelik
  • Hayrican "Hayra" Yılmaz

Birbirinden çekişmeli 6 sezona tanıklık ettiğimiz Zula Süper Lig 7. Sezonuyla geri dönüyor. 10 takımın dokuz hafta boyunca mücadele edeceği Zula Süper Lig'de mücadeleler, 20 Mart Cumartesi saat 14: 00'te Zula Espor YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Sen de bu heyecana ortak olmak istiyorsan Zula espor sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutma.

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Çamlıca Espor Zula Süper Lig 7. Sezon kadrosunu açıkladı - Son Dakika


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