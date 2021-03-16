Çamlıca Espor Zula Süper Lig 7. Sezon kadrosunu açıkladı

Çamlıca Espor, resmi Instagram adresinden Zula Süper Lig'in 7. sezonunda mücadele edecek kadrosunu duyurdu.

ÇAMLICA ESPOR ZULA KADROSU

Kerim "NATOHAN" Karataş

Emrullah "V1NIX" Karataş

İbrahim "Stolz" Ezer

Enes "Crafty" Güner

Ahmet İsa "Archeva" Yalçınkaya

Emircan "Santa" Yaşar

Mahsun "FileTh" Çelik

Hayrican "Hayra" Yılmaz

Birbirinden çekişmeli 6 sezona tanıklık ettiğimiz Zula Süper Lig 7. Sezonuyla geri dönüyor. 10 takımın dokuz hafta boyunca mücadele edeceği Zula Süper Lig'de mücadeleler, 20 Mart Cumartesi saat 14: 00'te Zula Espor YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Sen de bu heyecana ortak olmak istiyorsan Zula espor sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutma.