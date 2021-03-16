Çamlıca Espor Zula Süper Lig 7. Sezon kadrosunu açıkladı

Çamlıca Espor, resmi Instagram adresinden Zula Süper Lig'in 7. sezonunda mücadele edecek kadrosunu duyurdu.
Birbirinden çekişmeli 6 sezona tanıklık ettiğimiz Zula Süper Lig 7. Sezonuyla geri dönüyor. 10 takımın dokuz hafta boyunca mücadele edeceği Zula Süper Lig'de mücadeleler, 20 Mart Cumartesi saat 14: 00'te Zula Espor YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Sen de bu heyecana ortak olmak istiyorsan Zula espor sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutma.
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