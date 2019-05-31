Son Dakika Haberleri: Çamlıca Gişeler'de bayram tatili trafiği yoğunluğu havadan görüntülendi
Son Dakika Genel Haber

Çamlıca Gişeler'de bayram tatili trafiği yoğunluğu havadan görüntülendi

11 dakika önce

Çamlıca Gişeler'de bayram tatili trafiği yoğunluğu havadan görüntülendi Gişelerde trafik yoğunlaşmaya başladıİSTANBUL - 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Çamlıca Gişeler'de trafik yoğunlaşmaya başladı.

Çamlıca Gişeler'de bayram tatili trafiği yoğunluğu havadan görüntülendi
Gişelerde trafik yoğunlaşmaya başladı
İSTANBUL - 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Çamlıca Gişeler'de trafik yoğunlaşmaya başladı. Gişelerdeki bayram tatili yoğunluğu havadan görüntülendi.
Bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul'dan adeta göç başladı. Tatille birlikte araçlarıyla şehir dışına akın eden İstanbullular trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk noktalarından Çamlıca Gişeler'deki trafik havadan görüntülendi.Görüntülerde uzun araç kuyrukları görülürken, İstanbul genelinde saat 17: 00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ya ulaştı. Öte yandan polis helikopterinin de trafiği denetlediği görüldü.
Çamlıca Gişeler'de bayram tatili trafiği yoğunluğu havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:22 Kaynak: İHA
İstanbul, Çamlıca, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı 1,5 yaşındaki bebeğine sıvı sabun enjekte ederek işkence eden cani anne istenen ceza belli oldu İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:33:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çamlıca Gişeler'de bayram tatili trafiği yoğunluğu havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]