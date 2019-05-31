Son Dakika Haberleri: Çamlıca Gişelerde drone'li bayram denetimi
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Çamlıca Gişelerde drone'li bayram denetimi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için gerekli trafik tedbirleri, tatilin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsayacak şekilde 11 gün olarak planlandı.

Çamlıca Gişelerde drone'li bayram denetimi, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için gerekli trafik tedbirleri, tatilin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsayacak şekilde 11 gün olarak planlandı. Bu kapsamda söz konusu trafik tedbirleri, bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. İstanbul'da da Çamlıca Gişeler'de polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Trafik denetimlerinde drone'lerden faydalanıldı. Trafik polislerince kontrol noktasında durdurulan sürücüler, emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılıyor. 

 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:38 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Çamlıca, Güncel
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