Çamlıca gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs aydınlatma direğine...

Çamlıca gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs aydınlatma direğine vurarak takla attı.

Çamlıca gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs aydınlatma direğine vurarak takla attı. Sürücü ile yanındaki kişi araçta sıkıştı. İtfaiyenin sıkışan şahısları kurtarma çabaları devam ediyor. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi

İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı

Acemi kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular

Çanakkale'deki korkutan yangın kontrol altına alındı