Son Dakika Haberleri: Çamlıca gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs aydınlatma direğine...
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Çamlıca gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs aydınlatma direğine...

1 saat önce

Çamlıca gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs aydınlatma direğine vurarak takla attı.

Çamlıca gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs aydınlatma direğine..., System.String[]
Çamlıca gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs aydınlatma direğine vurarak takla attı. Sürücü ile yanındaki kişi araçta sıkıştı. İtfaiyenin sıkışan şahısları kurtarma çabaları devam ediyor. - İSTANBUL
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
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