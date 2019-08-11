Çamlıca gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs aydınlatma direğine...
1 saat önce
Çamlıca gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs aydınlatma direğine vurarak takla attı.
Çamlıca gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs aydınlatma direğine vurarak takla attı. Sürücü ile yanındaki kişi araçta sıkıştı. İtfaiyenin sıkışan şahısları kurtarma çabaları devam ediyor. - İSTANBUL Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
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