ÇAMLICA GİŞELERİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR - Son Dakika

TAM kapanmanın son gününde Çamlıca Gişeleri'nin İstanbul girişinde denetimler sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın son gününde, Çamlıca Gişelerinde araçlar tek tek durduruldu. Polis ekipleri, sürücülere izin, çalışma ve seyahat belgeleri sordu. Kontrollerin ardından belgeleri tam olanlar yollarına devam etti. Genel olarak kurallara uyulduğu görüldü. Belgeleri tam olmayanlara cezai işlem uygulandı. İstanbul genelinde denetimler devam ediyor.