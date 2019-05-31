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Çamlıca gişelerindeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

13 dakika önce

Çamlıca gişelerindeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendiİSTANBUL - 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Çamlıca Gişeler'de trafik yoğunlaşmaya başladı.

Çamlıca gişelerindeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
İSTANBUL - 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Çamlıca Gişeler'de trafik yoğunlaşmaya başladı. Gişelerdeki bayram tatili yoğunluğu havadan görüntülendi.
Bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul'dan adeta göç başladı. Tatille birlikte araçlarıyla şehir dışına akın eden İstanbullular trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk noktalarından Çamlıca Gişeler'deki trafik havadan görüntülendi.Görüntülerde uzun araç kuyrukları görülürken, İstanbul genelinde saat 17: 00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ya ulaştı. Öte yandan polis helikopterinin de trafiği denetlediği görüldü.
Çamlıca gişelerindeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:51 Kaynak: İHA
İstanbul, Çamlıca, Genel
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