Çamlıca Kulesi ile "İstanbul'a simge, yayınlara kalite" geldi - Son Dakika

Çamlıca Kulesi ile "İstanbul'a simge, yayınlara kalite" geldi

17.11.2020 09:55
Çamlıca Kulesi ile

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca'da inşa edilen Televizyon ve Radyo Kulesi sayesinde, buradaki tüm kuruluşların aynı yüksek kalitede hizmet sağlayabildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca'da inşa edilen Televizyon ve Radyo Kulesi sayesinde, buradaki tüm kuruluşların aynı yüksek kalitede hizmet sağlayabildiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, AA muhabirine, Küçük Çamlıca'da inşa edilen Televizyon ve Radyo Kulesi'ne ilişkin detayları anlattı.

İstanbul'daki Küçük Çamlıca tepesine inşa edilen ve 369 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi olan Televizyon ve Radyo Kulesi'nin frekans karmaşasına son verdiğini belirten Karaismailoğlu, "Bu kuleden 100 radyo yayın yapıyor ve bu da dünyada ilk. Artık birbirlerinin güçlerini kesen radyo vericileri yerine, frekansların karışmadığı bir kule var. Herkes aynı yüksek kalitede yayın yapıyor. Türkiye için de bir örnek proje oldu." diye konuştu.

İstanbul'un yanı sıra Çanakkale'de de, Çamlıca'daki gibi bir proje olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, "Orada da radyoları tek kulede topluyoruz." dedi.

"Özel günlerde çok güzel ışık gösterilerimiz olacak"

Kulenin televizyon ve radyo yayınlarına ev sahipliği yapmasının yanında İstanbul'a simgesel bir katkısı olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Tabii kulede bir seyir terası ve seyir restoranı da var. Orada da çalışmalarımız bitmek üzere. Bunun da İstanbul'a simgesel bir katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini kutlamak ve iki ülkenin dostluğuna dikkati çekmek için Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını kuleye yansıtarak yapılan ışık gösterisini de hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuleye Türk ve Azerbaycan bayraklarını yansıttık. Özel günlerde çok güzel ışık gösterilerimiz de olacak. Bu da İstanbul'a görsel olarak keyif katacak. Burada, Azerbaycan ve Türkiye'nin 'tek millet-iki devlet' olduğu mesajını verdik. Bu gösteri Azerbaycan'da bizden daha çok paylaşıldı."

Seyir terası ve kuledeki restoranda detay işlerin kaldığını ifade eden Karaismailoğlu, Çamlıca Tepesi'nde son olarak TRT kulesinin kaldığını ve onun da sökülmesine ilişkin teknik çalışmaların tamamlanarak kısa sürede kaldırılacağını sözlerine ekledi.

İstanbul, Çamlıca, Radyo, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çamlıca Kulesi ile 'İstanbul'a simge, yayınlara kalite' geldi - Son Dakika


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