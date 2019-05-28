Son Dakika Haberleri: Çamlıca Kulesi ışıklandırıldı

Çamlıca Kulesi ışıklandırıldı

1 saat önce

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılırken kulenin anten kısmına uçak ikaz lambası yerleştirildi ve en üst kısmı da aydınlatıldı.

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılırken kulenin anten kısmına uçak ikaz lambası yerleştirildi ve en üst kısmı da aydınlatıldı. Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Kulenin anten kısmına uçak ikaz lambası yerleştirilirken en üst kısmı da aydınlatıldı. Kulenin ışıklandırılmış hali havadan görüntülendi. Işıl ışıl İstanbul manzarasıyla kule görenleri hayran bıraktı. Kulenin antenin farklı noktalarına uçak ikaz lambası monte edilirken kulenin tepesinin de ışıklandırıldığı görüldü. 388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştiriliyor. Şantiye alanında kulenin bir bloğunun daha yapıldığı görüldü. Öte yandan kulenin ışıklandırılmış hali ve ışıl ışıl İstanbul manzarası havadan görüntülendi. Görüntülerde uçak ikaz ışığı ve en tepesindeki ışıklandırılma görülüyor. Aynı zamanda İstanbul'un ışıl ışıl haliyle kulenin görüntüsü mest etti.
(Mustafa Biçer/İHA)
Çamlıca Kulesi ışıklandırıldı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:01 Kaynak: İHA
TV, Çamlıca, Güncel
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