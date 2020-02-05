Çamlıca Kulesi'nde inşaat çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika
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Çamlıca Kulesi'nde inşaat çalışmalarında sona gelindi

6 saat önce

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 365 metre yüksekliğindeki kulenin alt kısmının da tamamlandığı görüldü. Kuledeki çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi.

365 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştirildi. Son olarak kulenin alt kısmının ve çevresindeki inşaat çalışmalarında da sona gelindi.

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği kule İstanbul'un simgelerinden bir tanesi olacak. Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin restoran bölümünün iç kesiminde de inşaat çalışmaları sürüyor.

Deniz seviyesinden yüksekliği 229 metre olan Küçük Çamlıca tepesindeki kule 53 kattan oluşacak ve her bir kat 4,5 metre yükseklikte olacak. 365 metre yüksekliğe sahip kulenin, 163 metresi verici olacak. Betonarme kısımda ise ofisler, mağazalar, restoranlar ve seyir kulesi yer alacak.

Çamlıca Kulesi'nde yapılan çalışmalarda gelinen son durum drone ile havadan görüntülendi.

(Mustafa Biçer/İHA)

Çamlıca Kulesi'nde inşaat çalışmalarında sona gelindi

Çamlıca, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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