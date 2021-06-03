Çamlıca Kulesi'nde kafe ve restoran fiyatları netleşti: İki kişilik serpme kahvaltı 180, karışık meyve suyu 39 lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Çamlıca Kulesi'nde giriş ücretlerinin ardındanrestoran ve kafe ücretleri de belli oldu. Geçtiğimiz günlerde giriş ücreti tam 60, indirimli 30, yabancı turistler için ise 120 TL olarak belirlenmişti.

ÇAY 10, KAHVE 20 LİRA

369 metre uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan kulede, restoran ve kafelerde bir bardak çayın fiyatı 10 lira olarak belirlendi. Bir fincan Türk kahvesinin fiyatı ise 20 lira. Coca Cola, Fanta, ayran gibi soğuk içecekler 18 lira olarak fiyatlandı. Limonatanın fiyatı 22 lira oldu.

KARIŞIK MEYVE SUYU 39 TL

Taze sıkma meyve suları kategorisinde portakal ve havuç suyunun fiyatı menüde 30 lira olarak yer aldı. Yeşil elma suyu 33, portakal, elma ve havuçtan oluşan karışık meyve suyu da 39 lira.

İKİ KİŞİLİK SERPME KAHVALTI 180 TL

Kule Restoran'da 2 kişilik serpme kahvaltı fiyatı 180 liradan menüye kondu. Hızlı kahvaltı tabağına ise 70 lira fiyat biçildi.