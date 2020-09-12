Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca'daki antenleri kaldırmaya başlıyoruz - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca Kulesi'nde yapılan ikinci yayın testlerinin başarıyla tamamlandığını belirterek, "Bu haftadan itibaren Çamlıca'daki antenleri kaldırmaya başlıyoruz. 2021 yılından itibaren artık Çamlıca'da anten görmeyeceğiz. Yılın sonuna kadar yedek kulemizi de yaparak hizmete alacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada son rötuşları yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde, 1 Eylül'de yapılan ilk testlerin ardından ikinci testlerin de 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece yapılarak tamamlandığını belirtti. Karaismailoğlu, kulenin büyük öneme sahip bir proje olduğunun altını çizerek, yatırım ile öncelikle radyo vericileri olmak üzere zaman içinde televizyon vericilerinin de tek bir kule üzerinde toplanacağını vurguladı. Karaismailoğlu, projenin radyo televizyon yayıncılığı için gerekli olan antenlerin İstanbul'un siluetini kirletmesinin önüne geçmesi bakımından önemli olduğunu belirterek, "Ülkemizde öteden beri süregelen yayıncılık alanında her televizyon veya radyo kuruluşu kendine ait ayrı bir verici kulesi kurmuş ve Çamlıca Tepesi metal bir ormana dönmüş durumda. Bu vericiler son derece çirkin bir görüntü oluşturuyor. Yeni kule ile görüntü kirliliğinin önüne geçerek, sistemi tek bir merkezde topluyoruz" dedi.

'2021 YILINDAN İTİBAREN ÇAMLICA'DA ANTEN GÖRMEYECEĞİZ'Bakan Karaismailoğlu, Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 adet olmak üzere toplam 28 adet anten bulunduğunu belirterek şunları kaydetti: "Söz konusu antenlerin hizmet verdiği radyoların yayınlarının gruplar halinde Küçük Çamlıca Kulesi'ne taşındı. Tüm radyo yayınlarını Çamlıca Kulesi'ne taşıyarak yayınları kuleden vermeye başladık. 99 radyonun aynı anda gerçek yayın testleri yapıldı. 3,5 kilovatlık güçten maksimum güç 5 kilovata kadar olan ikinci testlerimizi de başarı ile tamamladık. Şu anda da yayınlarımız başarıyla hiçbir sıkıntı yaşanmadan devam ediyor. Süreci radyocular ile birlikte yürütüyoruz. Ayrıca TV yayını da yapıldı. Tüm testler çok başarılı bir şekilde sonuçlandı. Bu haftadan itibaren de Çamlıca'yı kaplayan antenleri kaldırmaya başlayacağız. Hedefimiz, en kısa sürede Çamlıca'daki tüm antenleri de temizlemek. 2021 yılından itibaren artık Çamlıca'da anten görmeyeceğiz. Ayrıca bu yılın sonuna kadar yedek kuleyi de yaparak hizmete alacağız. Böylece yayınların hiçbir şekilde kesilmemesini de garanti altına almış olacağız."'CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK'Bakan Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca Kulesi'nin 369 metre yapısal yüksekliği ile fonksiyon açısından yeni bir TV ve radyo kulesi olmaktan öte İstanbul için de simge bir yapı niteliği taşıyacağı değerlendirmesinde bulunarak, "10 bin metrekarelik alana inşa edilen ve deniz seviyesinden 578 metre yüksekte olan kule, İstanbul'un yeni turistik merkezlerinden biri haline gelecek. Kulede kullanılacak panoramik asansörler, 180 metre boyunca bir yanda tarihi yarımadaya, diğer yanda Karadeniz kıyılarına bakacak şekilde yerleştirildi. Seyir katları ve restoranları da hizmete girdiğinde İstanbullu vatandaşlarımızın yanı sıra turistler için de bir cazibe merkezi haline gelecek" ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Türkiye ve İstanbul'a yatırımlar yaparken sadece insanı düşündüklerini, bunun için de şevkle çalıştıklarını ifade ederek, dünyanın en büyük projelerini İstanbul için yaptıklarını, yeni projelerini de bir bir hizmete açtıklarını kaydetti.