Çamlıca Kulesi'ndeki "Çocuk Şenliği", çocukları 587 metre yükseklikte mutlu etti - Son Dakika
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Çamlıca Kulesi'ndeki "Çocuk Şenliği", çocukları 587 metre yükseklikte mutlu etti

23.04.2022 15:15
Çamlıca Kulesi'ndeki "Çocuk Şenliği", çocukları 587 metre yükseklikte mutlu etti

Çamlıca Kulesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Çamlıca Kulesi Çocuk Şenliği'nde çocuklarla ebeveynlerini ağırladı.

Çamlıca Kulesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Çamlıca Kulesi Çocuk Şenliği'nde çocuklarla ebeveynlerini ağırladı.

Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek Radyo ve TV kulesi olan yapıyı ziyaret eden çocuklar, yüz boyama, karikatür çizimi ve dev jenga (tahta kule) oyunu gibi etkinliklerde eğlenceli vakit geçirdi.

Türk bayrağı balonlarıyla karşılanan çocuklara ayrıca pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edildi.

Deniz seviyesinden 371 metre yüksekliğinde bulunan Seyir Terası ile de şehrin eşsiz manzarasını izleme olanağı sunan kulede, açık ve kapalı seyir teraslarının yanında sosyal alanlar, restoran, kafeterya ve hediyelik eşya mağazası yer alıyor.

Görüntü ve elektromanyetik kirliliğe neden olan 33 eski antenin kaldırılmasının ardından yayıncılık hayatını sürdüren kulede, dünyada ilk kez, 100 radyo, birbirinin gücünü kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan yayın yapıyor.

Kuleyi yılda yaklaşık 4,5 milyon kişi ziyaret ediyor.

Çamlıca Kulesi'ndeki Çocuk Şenliği , çocukları 587 metre yükseklikte mutlu etti
Çamlıca Kulesi'ndeki Çocuk Şenliği , çocukları 587 metre yükseklikte mutlu etti
Çamlıca Kulesi'ndeki Çocuk Şenliği , çocukları 587 metre yükseklikte mutlu etti
Çamlıca Kulesi'ndeki Çocuk Şenliği , çocukları 587 metre yükseklikte mutlu etti
Çamlıca Kulesi'ndeki Çocuk Şenliği , çocukları 587 metre yükseklikte mutlu etti

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Ulusal Egemenlik, Çamlıca Kulesi, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çamlıca Kulesi'ndeki 'Çocuk Şenliği', çocukları 587 metre yükseklikte mutlu etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çamlıca Kulesi'ndeki "Çocuk Şenliği", çocukları 587 metre yükseklikte mutlu etti - Son Dakika
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