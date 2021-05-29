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Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver - Son Dakika

Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver

29.05.2021 16:22

Çamlıca Kulesi'nin açılışında kurdele kesimi sırasında makas sayısının yetersiz kalması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Erdoğan, makası olmayan isme, "Nurettin Bey, sen de oradan şöyle parmaklarınla kesiver" ifadelerini kullanarak durumu kurtardı.

İstanbul'daki Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi birçok isim sahneye çıktı.

MAKAS SAYISI YETMEDİ

Kurdele kesmek üzere bir araya gelen bakanlar ve üst düzey yetkililere makas yetmedi. Durumu fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Herhalde makas yok galiba." sözlerinin ardından Bakan Mustafa Varank, makasın yetmediğini belirtti.

Çamlıca Kulesi'nin kurdele kesimine damga vuran olay: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver

"PARMAKLARINLA KESİVER"

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, gülümseten bir cevap vererek, "Nurettin Bey sen de oradan şöyle parmaklarınla kesiver." dedi.

İşte açılışa damga vuran o kare;

Çamlıca Kulesi'nin kurdele kesimine damga vuran olay: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Çamlıca, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver - Son Dakika


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