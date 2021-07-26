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ÇAMLICA KULESİ'NE BAYRAMDA YOĞUN İLGİ - Son Dakika

ÇAMLICA KULESİ'NE BAYRAMDA YOĞUN İLGİ

26.07.2021 16:00

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Çamlıca Kulesi'ni 9 günlük Kurban Bayramı süresince yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Çamlıca Kulesi'ni 9 günlük Kurban Bayramı süresince yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Kule ziyarete açıldığı 1 Haziran 2021 tarihinden bugüne kadar ise 98 bin 418 kişi tarafından ziyaret edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıl dönümünde açılan Çamlıca Kulesi, bayram tatilini şehirde geçirmeyi planlayan İstanbulluların yanı sıra İstanbul'u ziyarete gelen yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. Çamlıca Kulesi'ni Bayramın ilk günü 3 bin, 2. günü 4 bin 200, 3. günü ise 5 bin 245 kişinin ziyaret etti.

ÇAMLICA KULESİ, İKİ AYDA 98 BİN 418 ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Dünyada ilk defa aynı anda 100 FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi'nin, teknik özellikleri ve mimarisiyle İstanbul'un yeni simgelerinden birisi olduğuna dikkat çeken Bakanlık, Kule'yi bayramın ilk üç gününde 12 bin 445 kişinin ziyaret ettiğinin bilgisini paylaştı. Bakanlık, 9 günlük Kurban Bayramı süresince ise toplamda 29 bin 838 kişinin kuleyi ziyaret ettiğini açıkladı. Ailelerin İstanbul'un yeni zirvesinde bir araya gelerek hem bayram sevinci yaşadıklarını hem de kuleden İstanbul'un büyüleyici manzarasının keyfini çıkardıklarını ifade eden Bakanlık, ayrıca kulenin 1 Haziran 2021'den bugüne dek 98 bin 418 ziyaretçiyi ağırladığının bilgisini verdi.

ÇAMLICA KULESİ'NE TURİSTLERİN İLGİSİ BÜYÜK OLDU

Kule'nin uzunluğunun 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliğinin ise 587 metre olduğunu hatırlatan Bakanlık, Kule'nin bu özelliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi olduğunu ifade etti. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yabancı turistlerin kuleye büyük ilgi gösterdiklerini belirten Bakanlık, Kurban Bayramı süresince kulede keyifli anlar yaşayan ziyaretçilerin çektikleri fotoğraf ve videolarla ziyaretlerini ölümsüzleştirdiğini aktardı. Bakanlık, Çamlıca Kulesi'nin hediyelik eşya mağazaları, kafeteryası ve eşsiz İstanbul manzarasına hakim seyir terasları ve 2,5 milyon ziyaretçi kapasitesi ile İstanbul'un ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak bir cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.

ÇAMLICA KULESİ'NE BAYRAMDA YOĞUN İLGİ
ÇAMLICA KULESİ'NE BAYRAMDA YOĞUN İLGİ
ÇAMLICA KULESİ'NE BAYRAMDA YOĞUN İLGİ
ÇAMLICA KULESİ'NE BAYRAMDA YOĞUN İLGİ

Çamlıca Kulesi, Kurban Bayramı, İstanbul, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAMLICA KULESİ'NE BAYRAMDA YOĞUN İLGİ - Son Dakika


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